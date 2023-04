Militello, ritrovato morto dai vigili del fuoco il cane Billy: vani i tentativi di salvarlo

Billy, uno Yorkshire di 13 anni, si era allontanato da casa ieri sera in direzione delle cascate dell'Oxena, a Militello Val di Catania. La sua giovane padrona lo aveva cercato ovunque e, in preda allo sconforto, ha richiesto l'aiuto dei vigili del fuoco. Le ricerche, iniziate nella serata di ieri, si erano dovute interrompere per il sopraggiungere dell'oscurità e per le difficoltà del terreno.

Le operazioni di ricerca sono riprese stamani, a cura dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Catania, e dopo qualche ora, il corpicino di Billy è stato ritrovano, purtroppo privo di vita, in uno dei laghetti incastonati tra le rocce a valle delle cascate. Immaginabile il dolore della giovane proprietaria e il dispiacere dei Vigili del fuoco intervenuti, che speravano ancora di poterlo ritrovare in vita.