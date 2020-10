Mille euro per trovare pirata della strada che a luglio uccise militare di Sigonella

Una ricompensa di mille euro per avere informazioni sul pirata della strada che, lo scorso luglio, investì uccidendo un militare di 22 anni in servizio nella base di Sigonella. L'appello è stato lanciato dal Naval criminal investigate service (Ncis) per raccogliere notizir sulla morte del militare Arturo Rivera, originario di Long Beach (California).

Per mantenere l'anonimato, l'organo investigativo consiglia anche il download dell'app 'Ncis Tips' o sul loro sito internet www.ncis.navy.mil. L'incidente avenne nella notte tra sabato e domenica 26 luglio, alle 3.20, all'uscita della discoteca 'Discus dance and night' su viale Kennedy, nei pressi della Plaia di Catania. Il giovane arruolato nella Marina statunitense - in servizio a Sigonella dal 13 novembre 2019 - si stava raggiungendo a piedi la sua auto, quando un pirata della strada lo colpi' in pieno, lasciando perdere le proprie tracce. Sull'episodio la Procura di Catania ha aperto un'indagine.