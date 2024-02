Milleproroghe, Messina (Fdi): “Approvata riformulazione per i lavoratori terza fascia ATA”

“L’approvazione dal Ministero dell’Istruzione e del merito per la riformulazione dell’emendamento relativo all’aggiornamento del personale Ata terza fascia darà risposte a migliaia di lavoratori", commenta il Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina.

"La riformulazione, come da noi richiesta, prevede ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliare successivo alla data di entrata in vigore della legge, la proroga di un anno per poter così acquisire, anche nei casi di primo inserimento delle stesse graduatorie, la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica - continua Messina - In sostanza, chiunque potrà inserirsi in graduatoria anche senza il possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, avendo anno di tempo in più per ottenerla".

"Siamo molto soddisfatti, grazie all’impegno del Governo Meloni diamo risposta concreta a lavoratori che si trovavano in una situazione delicata garantendo mobilità a chi era inserito in graduatoria con l’opportunità di nuovi inserimenti", conclude.