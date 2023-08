Al via la rassegna ‘Milo in Letteratura", si inizia con un libro dedicato a Franco Battiato

Torna l’appuntamento con “Milo in Letteratura”, rassegna letteraria, giunta alla terza edizione, organizzata dalla Pro Loco, in collaborazione con il Comune di Milo. Ad ospitare l’evento, che si svolgerà in tre serate, il 5, 12 e 19 agosto, a partire dalle ore 19,30, sarà la panoramica Terrazza del Municipio, con la sua vista sul Mar Ionio e sulla maestosa Etna.

Sei i libri e gli autori protagonisti della rassegna, arricchita da momenti musicali che renderanno l'esperienza ancora più coinvolgente per il pubblico. L’iniziativa, curata da Paolo Sessa, professore di letteratura e scrittore, è legata alla manifestazione "Momenti di Luce e di Vino", uno degli eventi di punta dell’estate milese.

Nella prima serata, che si svolgerà sabato 5 agosto, alle ore 19,30, verrà presentato il libro “Il mio amico Franco Battiato” di Filippo Patti, compianto notaio tra i più noti e apprezzati, legato da un rapporto di profonda amicizia con il cantautore siciliano. Durante la serata si viaggerà anche attraverso i mille volti della Sicilia con “L'isola con il treno” di Benedetto Scandurra, appassionato viaggiatore con un legame profondo con la città etnea. Un vero e proprio diario di avventure che porta a conoscere gli aspetti più curiosi e affascinanti di un’isola ricca di storia. La serata sarà arricchita da momenti musicali jazz del "Francesco Pennisi Trio", con José Marano al sax, Giuseppe Spoto alla chitarra e Francesco Pennisi al basso.

La seconda serata, in programma sabato 12 agosto, alle ore 19,30, sarà un viaggio attraverso il paesaggio etneo da favola di “Senza: una storia blu” di Sergio Mangiameli, geologo e scrittore etneo, con le illustrazioni di Debora Pluchino, ingegnere e pittrice. Una storia d'amore nata da un invito a cena mancato. Un romanzo emozionante che fa immergere in un mondo magico e coinvolgente. Seguirà la presentazione del libro “I racconti della piazza grande” di Pasquale Almirante, docente e giornalista. Un'opera di ventotto storie e racconti nati tra i vicoli, le strade e i casalini di un pittoresco paese rurale siciliano. Una serata ricca di atmosfera e fascino che sarà ulteriormente colorata dalle note Rhythm & Blues della chitarra di Sara Aiosa.

Infine, la rassegna si concluderà il 19 agosto, sempre alle 19,30, al Terrazzo del Municipio di Milo, con la presentazione degli ultimi due volumi: “La Regina di Tebe” di Annamaria Zizza e “Il Gatto Figaro” di Grazia Calanna. Ambientato nell'antico Egitto, il romanzo di Annamaria Zizza affronta il tema della magia e dell'erotismo, attraverso la storia della bellissima regina Ankhesenamon, vedova di Tutankhamon. L'autrice regala un’affascinante ricostruzione storica e un'avventura mozzafiato. “Il Gatto Figaro”, invece, è una favola deliziosa che ci catapulta tra l'Etna e Catania, raccontando le peripezie di Figaro, un giovane gatto cantante lirico. L'autrice, giornalista e poetessa, esprime in queste pagine una storia intrisa di poesia e umanità. Anche durante la seconda serata sarà protagonista la musica con il Duo Resonars composto da Alessio Correnti al violino e Vincenzo Iacono al flauto.