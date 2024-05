Minacce, aggressioni e il terrore di una pistola: 42enne ai domiciliari per maltrattamenti

I carabinieri della stazione di Aci Catena hanno arrestato un 42enne di Enna con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. L'uomo, su disposizione del Gip del Tribunale di Catania, è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini, coordinate dalla Procura distrettuale di Catania e condotte dai carabinieri, hanno fatto luce sulle violenze e le minacce subite dalla convivente dell'indagato, una donna di 40 anni.

Per anni, la donna è stata vittima di un regime di vita vessatorio e umiliante, caratterizzato da insulti, denigrazioni e aggressioni fisiche. L'uomo, in diverse occasioni, l'avrebbe anche minacciata di morte e di mandare la figlia maggiore a prostituirsi per portare i soldi a casa.

La situazione è precipitata a fine gennaio scorso, quando la donna, esasperata dalle continue violenze, ha deciso di denunciare tutto ai Carabinieri. L'indagato, appresa la notizia, l'avrebbe minacciata di morte e, una volta rincasato, avrebbe dato in escandescenze: "Appena arrivo sfascio una casa: ti ammazzo se mi toccano i figli", rompendo una sedia e urlando contro i carabinieri intervenuti: "Ora ve la dovete portare, altrimenti l’ammazzo avanti a voi altri, non vi preoccupate che io la pistola ce l’ho, portatevela che sennò la trovate morta stasera".

L'uomo, che secondo le accuse sarebbe anche in possesso di un'arma da fuoco, non si è placato neanche di fronte ai militari, continuando a minacciare la compagna e i suoi figli.

Alla luce di questi gravi fatti, l'Autorità Giudiziaria ha ritenuto necessario disporre gli arresti domiciliari per l'indagato, mentre la donna e i figli sono stati accolti in una struttura protetta.

