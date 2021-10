Minacce a candidato sindaco di Adrano, due denunce: i messaggi di solidarietà

Intimidazioni e minacce a uno dei due candidati sindaco di Adrano, che domenica si sfideranno al ballottaggio: si tratta di Carmelo Pellegriti, in campo con uno schieramento di centrodestra. Due persone sono state identificate e denunciate. Pellegriti, che sfiderà il candidato sindaco di Pd e M5s Vincenzo Calambrogio, oggi incontrerà la sua coalizione per decidere "come e se proseguire questa campagna elettorale" e intanto riceve la solidarietà dell'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza: "La campagna elettorale non dovrebbe mai sfociare in minacce personali - scrive Razza su Facebook -. Quanto accaduto ad Adrano, con l'intervento delle forze di polizia a protezione di un candidato sindaco impegnato in un difficile ballottaggio, desta preoccupazione e sconcerto. A Carmelo Pellegriti va il mio affetto, la mia amicizia e la considerazione profonda perché egli incarna quel rinnovamento della competenza di cui Adrano ha davvero bisogno. Rispettiamo le decisioni che assumerà oggi con i suoi familiari e i suoi più stretti collaboratori. Ma rimanere in silenzio o minimizzare quanto accaduto sarebbe grave al pari del gesto compiuto".

Solidarietà è stata espressa dalla deputata regionale di Attiva Sicilia Angela Foti: "Piena solidarietà a Carmelo Pellegriti ed esprimo vicinanza alla sua famiglia, certamente scossa da un fatto gravissimo e inaccettabile per un Paese democratico. La politica non è un'arena senza regole ma è confronto e dibattito. Quindi minacce così gravi, che parlano addirittura di sparare alle gambe, sono ributtanti e criminali e vanno perseguite senza se e senza ma. Bene ha fatto Pellegriti a rendere pubblico questo episodio e a denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine. Spiace vedere come la controparte di Pellegriti al ballottaggio non si sia unita al coro unanime e doveroso, di solidarietà politica e umana derubricando il fatto ad una bravata Non dissociarsi con fermezza da tali accadimenti alimenta odio e livore".

Anche il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, e il dirigente regionale del partito, Antonio Bonanno, esprimono solidarietà al candidato sindaco: "Condanniamo e respingiamo l’utilizzo di siffatti comportamenti che nulla hanno a che vedere con le regole del confronto democratico. A Carmelo Pellegriti il nostro sostegno politico e la nostra vicinanza".