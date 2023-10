Minacce e vessazioni nei confronti della nonna per denaro: arrestato un 24enne

La Procura Distrettuale della Repubblica, in seguito a un'attività investigativa condotta dai Carabinieri della Stazione di Aci Catena, ha emesso una misura cautelare degli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico nei confronti di un 24enne del posto, indagato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata. Le indagini hanno portato alla luce una storia di abusi e intimidazioni perpetrati dal giovane contro la sua nonna materna, una donna di 72 anni.

L'indagine è stata avviata in seguito alla denuncia presentata lo scorso 4 settembre dalla vittima, la quale ha raccontato di essere stata vittima di ripetuti maltrattamenti e richieste estorsive di denaro da parte del nipote, il 24enne indagato. Questo tormento, secondo la denunciante, era iniziato circa un anno fa, nonostante il fatto che il giovane fosse stato affidato a lei dal Tribunale per i minorenni nel 2014.

La donna aveva sempre preso cura del nipote e lo aveva sostenuto economicamente sin dalla sua giovane età. Dopo il provvedimento del Tribunale, avevano convissuto fino a quando il giovane era diventato maggiorenne, momento in cui si era trasferito in un appartamento preso in affitto, con le spese sostenute ancora dalla nonna. Nonostante non vivessero più sotto lo stesso tetto, la donna aveva continuato a fornirgli cibo e a coprire le sue necessità finanziarie.

Tuttavia, nel corso dell'ultimo anno, l'indagato aveva iniziato a chiedere denaro in modo sempre più frequente e insistente. Chiedeva quotidianamente 15 euro per il pranzo, altri 15 euro per la cena e ulteriori soldi per coprire altre spese quotidiane. Nonostante queste richieste, il giovane accumulava debiti in un negozio di alimentari, debiti che la nonna era costretta a saldare.

Quando la donna rifiutava di consegnare il denaro richiesto, il nipote la insultava gravemente e la minacciava di morte o di infliggerle gravi danni fisici, spesso mimando gesti violenti con le mani e gridando: "ti schiaccio la testa". In un'occasione, l'indagato avrebbe schiaffeggiato la nonna, mentre in un altro episodio, avrebbe costretto la donna a consegnargli denaro fermandola con la sua auto.

Tutte queste continue vessazioni avevano gettato la 72enne in uno stato di profonda sofferenza, con conseguenze negative sia sul piano economico, dovendo chiedere prestiti alle figlie per coprire le richieste del nipote, sia sul piano affettivo, con l'incrinatura dei rapporti con il suo compagno. La donna viveva in costante paura per la sua incolumità e quella della sua famiglia.

Ora, con l'arresto domiciliare e il braccialetto elettronico imposti dal tribunale, il giovane dovrà rispondere delle gravi accuse di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata.