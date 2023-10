Maltrattamenti e minacce nei confronti dell'ex affetta da patologie: arrestato 40enne

Una storia di abusi e minacce si è conclusa con l'arresto di un 40enne pluripregiudicato, avvenuto il 12 ottobre scorso, grazie all'intervento tempestivo della polizia presso il commissariato di San Cristoforo. L'uomo è stato accusato di maltrattamenti in famiglia, minacce gravi e lesioni. L'arresto è stato il culmine di un'attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica locale presso il Tribunale.

In soli cinque giorni, sono state emesse ben due ordinanze restrittive a carico del 40enne. La prima ordinanza prevedeva l'applicazione di un dispositivo di controllo elettronico a distanza, mentre la seconda ordinanza ha stabilito la custodia cautelare in carcere. Quest'ultima misura è stata decisa a seguito delle minacce di morte rivolte dall'arrestato sia alla sua ex compagna che verso i familiari di quest'ultima.

La vittima, una persona affetta da patologie e con un riconosciuto ritardo mentale, sembrava essere stata sfruttata dall'aguzzino, che probabilmente la costringeva a rimanere con lui, minacciando "il peggio". Tuttavia, le continue vessazioni ed umiliazioni inflitte dall'uomo hanno spinto la donna a cercare aiuto presso le autorità. La polizia è intervenuta tempestivamente, impedendo così che la situazione peggiorasse ulteriormente.