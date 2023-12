Pregiudicato minaccia un passante con un coltello per rapinarlo: "Volevo solo controllare il suo zaino"

Mentre erano impegnati nei servizi di controllo del territorio, i poliziotti della Squadra Volante hanno ricevuto una segnalazione radio dalla sala operativa della questura di Catania per la presenza, in via Cavaliere, di una persona armata di coltello, che aveva appena minacciato un passante. Con tempestività gli operatori sono intervenuti sul posto, individuando la vittima che è apparsa visibilmente provata dall’accaduto. Dopo aver rassicurato il 70enne, i poliziotti hanno acquisito informazioni utili per ricostruire la vicenda. L’uomo, infatti, ha raccontato che mentre stava camminando in quella strada era stato avvicinato da una persona, armata di un coltello, che lo aveva minacciato e schiaffeggiato per impossessarsi del suo zaino.

La vittima, con non poche difficoltà, era riuscita a divincolarsi e, con l’aiuto di alcuni passanti che avevano assistito alla scena, ha allertato il 112. Grazie al supporto di un’altra volante, i poliziotti hanno rintracciato il rapinatore in un’abitazione situata a pochi passi dal luogo dell’aggressione. Inizialmente il 40enne di origini paternesi, residente a Catania e pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, ha negato tutto, dichiarando di aver agito per verificare se il 70enne fosse l’autore di un furto di cui era stato vittima qualche tempo fa. Secondo questa versione le sue intenzioni sarebbero state quelle di verificare se all’interno dello zaino vi fosse quanto gli era stato sottratto. Al termine delle attività di rito, l’uomo è stato arrestato per tentata rapina aggravata e denunciato all’autorità giudiziaria per possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Il coltello utilizzato è stato invece consegnato spontaneamente agli agenti e sottoposto a sequestro. Il pm di turno ha disposto il trasferimento presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Gip.