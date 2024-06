Minaccia di darsi fuoco con una bottiglia di alcool e un accendino, paura in via Etnea

Evitata la tragedia a Catania, nella centralissima via Etnea vicino piazza Duomo. Nel tardo pomeriggio di oggi, una donna di 53 anni residente a San Cristoforo, in stato di totale alterazione, ha minacciato di darsi fuoco impugnando una bottiglia di alcool in una mano e un accendino nell’altra, mettendo in pericolo anche i passanti. Tempestivo l'intervento di una pattuglia della polizia che presidia costantemente il centro storico. La donna, che già in passato era stata ricoverata per problemi psichiatrici, è stata così bloccata e consegnata alle cure del 118 intervenuto sul posto, per essere poi trasportata all'ospedale Cannizzaro.