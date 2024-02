Minaccia la madre e i fratelli con un coltello, 18enne arrestato

I carabinieri della Stazione di Vizzini hanno arrestato un 18enne indagato per “maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate ed estorsione”. Il provvedimento è scaturito in seguito a una denuncia sporta dalla madre dell 18enne. Le indagini hanno fatto luce sulle condotte abituali del giovane ai danni della madre e dei due fratelli, questi ultimi, rispettivamente, di 16 e 5 anni.

In particolare è stato appurato che l’indagato ha minacciato di morte i suoi familiari, brandendo un coltello, per ottenere dalla madre denaro per l’acquisto di droga. L’attività investigativa ha permesso di ricostruire a carico dell’indagato un grave quadro indiziario avvalorato dal giudice per le indagini preliminari.