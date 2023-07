Perseguita e minaccia la moglie e i figli: arrestato 57enne

La Procura Distrettuale della Repubblica ha emesso una richiesta di misura cautelare nei confronti di un uomo di 57 anni indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie e dei figli.

Le indagini, condotte da un team di magistrati specializzati nella gestione dei reati legati alla violenza di genere, hanno portato alla luce le azioni compiute dall'uomo, che si trovava in detenzione per altri reati. Durante i colloqui telefonici con la moglie, l'uomo avrebbe minacciato di fare del male sia a lei che ai figli non appena fosse stato rilasciato dal carcere. Avrebbe anche detto loro di scappare da Catania, lasciando a lui i beni ereditati dalla donna dal suo precedente marito.

Non potendo controllare personalmente la moglie, l'uomo avrebbe coinvolto il fratello affinché si recasse presso la casa familiare, dove la donna viveva con i figli, per verificare le sue azioni e rubarle il cane di famiglia. Sempre dal carcere, il 57enne avrebbe scritto una lettera al figlio in cui affermava di essere venuto a conoscenza del fatto che la moglie aveva una relazione con un altro uomo, insultando e minacciando di morte sia il figlio che la madre.

Dopo essere stato rilasciato dal carcere, l'uomo sarebbe entrato segretamente nel garage della sua ex abitazione coniugale e si sarebbe appostato in diverse occasioni vicino alla casa per spiare la sua famiglia. In un'occasione, avrebbe persino inseguito in auto il figlio, che era accompagnato dalla sua bambina di pochi anni, costringendolo a fermarsi e cercando di aprire la portiera del passeggero, dove si trovava la nipote. Fortunatamente, non ci è riuscito perché le sicure erano inserite. A causa di questo episodio, l'indagato avrebbe gridato minacce, dicendo: "Ora vi faccio vedere chi sono veramente, preparate le valigie e scappate via".

Le minacce sarebbero state ripetute anche attraverso telefonate rivolte a tutta la famiglia. Sulla base delle evidenze gravi che implicano la colpevolezza del 57enne e considerando i suoi numerosi precedenti, sono emerse chiaramente le necessità di misure cautelari per prevenire la ripetizione delle azioni persecutorie. Pertanto, è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, dalla quale l'uomo era stato rilasciato solo lo scorso febbraio.