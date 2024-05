Minaccia di morte l'ex compagna, scatta il braccialetto elettronico per un 36enne

I carabinieri della stazione di Acireale hanno eseguito, a carico di un 36enne del posto già indagato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'ex compagna 26enne, con applicazione del braccialetto elettronico. Le indagini, coordinate da un pool di magistrati della Procura etnea che indagano sui reati che riguardano la violenza di genere, hanno fatto luce su episodi di violenza fisica, insulti e minacce, ripetuti sin dall’inizio della convivenza iniziata circa 7 anni fa.

La vittima, sottoposta per anni a minacce di morte accompagnate da scatti d’ira, aggressioni fisiche e verbali, avvenute anche in presenza dei tre figli piccoli della coppia, viveva ormai nel terrore. Per queste ragioni, aveva deciso di lasciarsi alle spalle la storia con il suo persecutore. Questa decisione non era stata accettata dal 36enne, che aveva iniziato ad estendere le minacce anche ai suoi parenti. In particolare, alcuni messaggi vocali, acquisiti dagli inquirenti, evidenziavano un atteggiamento ossessivo compulsivo, ritenuto "allarmante e gravemente incombente per l’incolumità della destinataria".

Proprio per riacquistare un po' di serenità, la giovane si era temporaneamente trasferita in Toscana, ospite di alcuni familiari. Ma l'ex compagno si è anche presentato a casa della madre di lei, cercando di intimidirla e pretendendo di sapere dove si fosse rifugiata la ragazza. Dopo essere rientrata in Sicilia nei primi giorni di aprile, la vittima aveva poi accordato la richiesta telefonica dell’ex di vedere i figli, con l’accorgimento di organizzare l' incontro in sua assenza presso l’abitazione di sua madre. Ma il 36enne, dopo visto i figli, era riuscito ad individuare e raggiungere la donna nei pressi di una chiesa, minacciandola ripetutamente anche in presenza di altre persone.

I carabinieri hanno riferito tutte le informazioni acquisite all’autorità giudiziaria che, per tutelare la donna, ha disposto nei confronti del 36enne l’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex compagna, ai suoi prossimi congiunti, al luogo di lavoro ed agli altri luoghi da loro abitualmente frequentati. Dovrà quindi mantenersi ad una distanza di almeno cento metri, con assoluto divieto di comunicare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo con le parti offese.