Minaccia i passanti con un machete: sarà espulso e rimpatriato

Nella mattina di ieri personale delle volanti si è recato in via Grotte Bianche a seguito di numerose chiamate su linea di emergenza 112 NUE che avevano segnalato la presenza di un individuo che brandiva un machete minacciando i passanti. Giunti sul posto gli operatori hanno individuato il soggetto con ancora in mano l’arma. L’uomo, alla vista della polizia, si è allontanato rifugiandosi all’interno della sua abitazione dove è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti. L’uomo, cittadino dello Sri Lanka, del 1985, è stato condotto in Questura e denunciato per i reati di minaccia aggravata e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Lo straniero, non in regola col permesso di soggiorno perché scaduto, è stato raggiunto da un provvedimento di espulsione con trattenimento presso il C.P.R. di Macomer, dov’è stato accompagnato da agenti della polizia, da dove verranno avviate le pratiche per il rimpatrio.