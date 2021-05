Pregiudicato minaccia i passanti in via Gorizia, sottoposto a tso

Intorno alle nove di questa mattina un pluripregiudicato catanese di 36 anni ha infastidito i passanti con minacce e grida precludendo loro il passaggio in via Gorizia. Una pensionata, anche lei vittima delle “attenzioni” dello scalmanato, ha così chiesto aiuto al 112 consentendo l’intervento sul posto di un equipaggio del nucleo radiomobile dei carabinieri. I militari hanno localizzato l’uomo nei pressi del civico 36 di via Gorizia. Vedendoli, l'uomo si è scagliato contro di loro, ma è stato posto in sicurezza accertando, tramite la centrale operativa, che era già stato sottoposto in passato a trattamento sanitario obbligatorio. Sul posto è stato fatto intervenire il personale medico del 118 ed una pattuglia della polizia locale che ha avviato l’ennesima procedura sanitaria.