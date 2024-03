Detenuto ai domiciliari minaccia di far esplodere delle bombole di gas: trasferito in carcere

È finito in carcere l’uomo che aveva minacciato di farsi esplodere con le bombole del gas che aveva nell’appartamento dove scontava la misura alternativa della detenzione domiciliare. Il tribunale di sorveglianza di Catania, accogliendo le richieste formulate dal commissariato di polizia di Librino, ha infatti ripristinato la detenzione in istituto penitenziario. La decisione è scaturita da un grave episodio che, lo scorso 20 febbraio, ha coinvolto i suoi vicini di casa, costretti lasciare le proprie case in maniera precauzionale. Quel giorno gli agenti del commissariato Librino e delle volanti sono stati costretti a intervenire in seguito alle gravi minacce dell’uomo, che si era circondato di bombole di gpl e, con un accendino in mano, minacciava di farsi esplodere.

Denunicato anche per procurato allarme

Dopo aver allertato i vigili del fuoco, i poliziotti hanno intavolato una trattativa col detenuto che era in preda a una crisi di sconforto. Grazie alla mediazione della polizia, il pregiudicato ha accettato di farsi accompagnare dagli agenti in ospedale per sottoporsi alle cure dei medici, prima di ripristinare la misura detentiva. In quell’occasione, il detenuto è stato denunciato in stato di libertà per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale e per procurato allarme. L’azione del commissariato è poi continuata in collaborazione con l’autorità giudiziara notiziata dei fatti e della sua indole violenta, che lo aveva condotto a creare una situazione di contrasto con il vicinato.

Trasferito a Piazza Lanza

Lo scorso 24 febbraio, una pattuglia del commissariato Librino ha quindi raggiunto la sua abitazione e, con non poche difficoltà, lo ha accompagnato in ufficio, mettendo a verbale l’esecuzione del provvedimento. Il resto della sua condanna sarà espiata nel carcere di Piazza Lanza. Si ricorda che c'è una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678 .