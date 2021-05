Minaccia di impiccarsi per problemi economici: la polizia lo convince a scendere

Dopo circa 4 ore di mediazione, l'uomo che minacciava di impiccarsi è sceso dalla piattaforma aerea dove si era posizionato dalle 7.30 di stamattina. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti di polizia e dai vigili del fuoco intervenuti, si tratterebbe di un sessantenne originario di Randazzo, piccolo imprenditore di una ditta specializzata nelle installazioni di luminarie.

L'uomo si era posizionato con il proprio automezzo, dotato di piattaforma per il lavoro in quota, proprio accanto a Palazzo degli Elefanti, in via Etnea. Dopo aver alzato il braccio meccanico del mezzo fino a un'altezza di circa 10 metri, ha ancorato una catena a una piastra metallica presente sul prospetto dell'edificio comunale, mettendosi inoltre un cappio al collo. Dal quel momento ha iniziato minacciare il suicidio chiedendo un incontro le autorità politiche, il sindaco e il presidente della Regione. Alla base del gesto ci sarebbe la sua situazione economica che vede diverse procedure esecutive pendenti e la vendita all'asta dei beni, presumibilmente aggravata dall'emergenza sanitaria. Sul posto erano presenti gli uomini della Digos e del reparto Volanti che hanno convinto l'uomo a desistere dall'intento suicida e a scendere. In supporto sono giunti anche i vigili del fuoco che hanno tentato di far ragionare l'uomo affiancandosi con una autoscala e il personale sanitario del 118.