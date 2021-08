Due mine tedesche anticarro trovate nelle campagne brontesi

Due mine anticarro di fabbricazione tedesca risalenti al Secondo conflitto mondiale in pessimo stato di conservazione sono state trovate in contrada Grappidà del comune di Bronte dai carabinieri del nucleo artificieri antisabotaggio del nucleo investigativo del comando provinciale intervenuti a supporto dei loro colleghi della stazione di Maniace Gli specialisti sono stati allertati a seguito del rinvenimento di uno degli ordigni nell'area, solitamente battuta da cercatori di funghi. Il secondo ordigno è stato trovato a circa 20 metri da quello già individuato. L'intera area è stata monitorata fino all' intervento dei militari del 4° reggimento genio guastatori di stanza a Palermo, che decideranno sull'eventuale brillamento sul posto o procederanno al disinnesco degli ordigni.