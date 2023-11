Minimarket frequentato da pregiudicati e schiamazzi, chiuso per sette giorni

Gli agenti della polizia del commissariato di Caltagirone hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai, che ha decretato la sospensione temporanea dell’attività di un minimarket del centro calatino, imponendo per sette giorni la chiusura del locale. Il provvedimento nasce a seguito dell’esecuzione di specifici servizi di controllo del territorio disposti dal Questore di Catania negli esercizi commerciali della provincia, finalizzati a verificare non solo l’esatta osservanza delle norme di settore e di quelle preposte alla tutela della sicurezza dei pubblici locali e dei lavoratori in essi impiegati e della salute dei consumatori, ma anche alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni criminali e di illegalità diffusa, attraverso l’analisi delle frequentazioni dei locali pubblici.

Nel corso dei numerosi controlli eseguiti dai poliziotti del commissariato di Caltagirone nel minimarket, nel centro cittadino, sono stati identificati numerosi clienti con diversi precedenti di polizia, dediti all’abuso di bevande alcoliche. Più volte, inoltre, gli agenti sono intervenuti perché alcuni clienti, dopo aver consumato eccessive quantità di alcolici precedentemente acquistati nel negozio, erano rimasti nei pressi del locale creando disturbo e pericolo ai passanti e ai residenti, che più volte hanno segnalato la situazione di degrado.

Inoltre, in occasione di un recente controllo, uno degli avventori è stato trovato in possesso di una modica quantità di marijuana. È stato, quindi, segnalato all’autorità amministrativa quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sulla base delle segnalazioni provenienti dal commissariato di Caltagirone ed al termine dell’istruttoria compiuta dalla divisione polizia amministrativa della Questura, che ha sviluppato ed analizzato i dati, le informazioni e gli accertamenti effettuati dagli agenti del commissariato, soprattutto l’abitualità della frequentazione da parte di persone con precedenti di polizia, il Questore di Catania ha disposto la chiusura temporanea dell’attività.