Il ministro Urso incontrerà il Sindaco Enrico Trantino

Sabato 24 giugno alle ore 15 e 30, nel palazzo degli elefanti, il sindaco Enrico Trantino riceverà in visita istituzionale il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, per un confronto sui temi legati allo sviluppo industriale dell’area metropolitana di Catania. A seguire il ministro Urso e il sindaco Trantino incontreranno i rappresentanti delle forze sociali, le categorie produttive e delle altre istituzioni che operano per rafforzare il tessuto imprenditoriale e infrastrutturale del territorio che fanno riferimento al capoluogo etneo.