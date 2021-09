Il Ministro alla Famiglia Elena Bonetti atteso a Catania il prossimo 9 settembre

Giorno 9 settembre 2021 il quartiere Librino di Catania aprirà la lunga giornata etnea del Ministro alla Famiglia e alle Pari Opportunità Elena Bonetti. L’evento, voluto fortemente dalle presidenti dell’Associazione Donne A.L.F.A., nella persona di Marcella Cannariato Dragotto, referente della Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, e Rosanna Iacona, vedrà il Ministro impegnata in primis nella visita alla Porta della Bellezza del Maestro Antonio Presti, seguita da un discorso alla cittadinanza previsto per le 11 presso la chiesa parrocchiale Resurrezione del Signore di viale Castagnola 4. Di seguito, alla presenza delle autorità civili e religiose, si assisterà a un concerto dei giovani e giovanissimi di Librino, sviluppatosi all’interno del progetto Musicainsieme a Librino in collaborazione con il coro Manos Blancas, come coronamento del continuo lavoro di rivalutazione del noto quartiere catanese. Sempre nella mattina del 9, il Ministro sarà ospite dell’Istituto Comprensivo Pizzigoni-Carducci dove, congiuntamente a Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, donerà alla scuola un defibrillatore ad memoriam di Raffaele Barrese.

Dopo gli incontri pomeridiani presso Confindustria, i lavori aperti al pubblico proseguiranno all’interno del Palazzo della Cultura di Via Vittorio Emanuele II 121, alla presenza di tutte le autorità locali, regionali e di un nutrito parterre di ospiti, con l’intervista al Ministro Bonetti della giornalista dott.ssa Rosalinda Camarda, dal titolo “Family Act: per una crescita sostenibile”. A seguire, l’Assessore alla Cultura Barbara Mirabella, il Referente Sicilia Fondazione Marisa Bellisario, Marcella Cannariato Dragotto, e la dott.ssa Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, consegneranno una targa al Ministro, mentre Arturo Schininà, Presidente della Banca Agricola Popolare di Ragusa, le donerà personalmente un omaggio. I lavori si concluderanno in prima serata con un cocktail, offerto dalla fondazione Bellisario, all’interno dell’Hotel Asmundo di Gisira.