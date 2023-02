Il ministro della Giustizia chiede di avviare urgenti accertamenti sul duplice omicidio di Riposto

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha chiesto all'Ispettorato generale di avviare urgenti accertamenti preliminari sui fatti di Riposto. Il duplice femminicidio sarebbe, infatti, stato compiuto da un detenuto ergastolano in permesso premio, che poi si è tolto la vita. Risale al 16 giugno del 2000 l'arresto di Salvatore La Motta, fratello di Benedetto, detto Benito, che sta scontando 30 anni per omicidio, indicato come esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano.

Il killer 63enne otto giorni prima di quella data era stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Catania perchè accusato di essere uno dei componenti del gruppo di fuoco che il 4 gennaio del 1992, davanti a un bar del paese, uccise Leonardo Campo, di 69 anni, ritenuto dagli investigatori uno dei capi storici della malavita di Giarre.

Ed era tra i destinatari nel giugno 1999 dell'ordine di arresto nei confronti di 71 presunti affiliati alla cosca Santapaola attiva tra Fiumefreddo di Sicilia e Giarre. Il fratello boss si trova in carcere per l'omicidio di Dario Chiappone, il 27enne ucciso con sedici coltellate alla gola e al torace a Riposto, la sera del 31 ottobre del 2016. Nel processo è emerso che Benedetto La Motta era indicato come esponente di spicco del clan Santapaola-Ercolano e sarebbe stato lui ad autorizzare l'agguato.