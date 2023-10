Ministro Sangiuliano a Catania: "Pronto piano di recupero per l'Archivio Stato"

"L'Archivio di Stato di Catania è uno scrigno di memorie, ricco di documenti attraverso i quali è possibile ricostruire la storia culturale e politica della Sicilia occidentale. Stiamo per varare un grande recupero dell'edificio che ospita i documenti per far nascere un grande polo archivistico che sia anche museo aperto non solo agli studiosi ma anche alla cittadinanza". Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al termine di una lunga e accurata visita all'Archivio di Stato di Catania svolta ieri.

Durante la sua visita è stato accompagnato dal Sindaco della città, Enrico Trantino, per verificare lo stato di avanzamento dell'impiego delle risorse stanziate dal Pnrr per il rilancio dell'istituto culturale. "Siamo pronti a stanziare ulteriori risorse per l'intero recupero dell'edificio, per la digitalizzazione dei documenti conservati e gli allestimenti necessari alla fruizione museale", ha concluso il Ministro.