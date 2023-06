Imprese, il ministro Urso: "Catania modello di sviluppo digitale e green"

"Vogliamo segnare una nuova tappa di sviluppo e di crescita, con una piena collaborazione tra Comuni, Regione e Governo nazionale e cogliere nuove opportunità per la Sicilia e per questa area che ha sempre rappresentato il polo di crescita dell'isola per gli investimenti nella tecnologia green e digitale". Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, dopo un incontro con il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sui temi legati allo sviluppo industriale dell'area metropolitana di Catania. "Ci sono occasioni da non perdere - ha aggiunto il ministro - Catania può farlo, soprattutto, per farmaceutica, il digitale e la tecnologia green, che sono le linee di sviluppo dell'Europa. Anche per l'aeroporto di Catania e per lo sviluppo turistico che puo' avere l'intera Sicilia''.

''A Catania - ha spiegato - ci sono due modelli che stanno diventando un esempio a livello europeo e globale: Enel e StMicroelectronics, che infatti saranno due delle quattro grandi aziende campioni europee, assieme a Leonardo e Fincantieri, che saranno con me lunedi' a Berlino nel vertice trilaterale, un nuovo forum di politica economica europea in cui l'Italia e' finalmente a fianco di Germania e Francia, come merita, per delineare la politica industriale europea".

"Per quanto riguarda le imprese più piccole - ha aggiunto - il primo progetto che porteremo in campo nei prossimi mesi, liberando le risorse incagliate nel Pnrr, è il Transizione 5.0 che significa crediti fiscali agevolati significativi per le imprese che vogliono rinnovare i propri macchinari per la sostenibilità ecologica, ambientale e digitale. Questo sarà di grande impulso per l'innovazione e quindi anche alla crescita dell'impresa''. ''Aggiungo - ha concluso Urso- che attenzione abbiamo avuto anche per la farmaceutica: con il ministro Schillaci, ed e' una grande novita' che le imprese hanno apprezzato, abbiamo insediato un tavolo comune sulla politica per le imprese biomedicali perché sappiamo che insieme alla tecnologia digitale e green l'Italia e la Sicilia possono diventare il luogo ideale per le grandi multinazionali farmaceutiche che vogliono investire nel nostro Paese, anche come effetto della nuova geopolitica ed economia globale".

"Non è un caso che mi sia tenuto la delega alla Zona industriale, perché in questa nuova stagione della coprogrammazione e coprogettazione ho subito raggiunto un'intesa con confindustria, con Ance e con altre associazioni del settore affinché loro ci aiutino nella fase della progettazione e noi a quel punto abbiamo delle rivendicazioni da proporre con la programmazione 2021-2027 al ministro Fitto perché quest'anno piuttosto che destinare risorse a pioggia alla Regione destineranno le risorse necessarie per eseguire e realizzare quelle ipotesi progettuali che sono già concrete". Ha affermato il sindaco di Catania, Enrico Trantino.

"Noi - ha concluso Trantino - vorremmo intervenire per risolvere i problemi idraulici, della viabilità, della sicurezza. Tutti quei problemi, insomma, che caratterizzano negativamente la Zona industriale che potrà essere più attrattiva e quindi attirare le numerose imprese che chiedono di venire a investire a Catania".