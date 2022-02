Minorenne accoltellato per motivi sentimentali, l'aggressore si nascondeva a casa dei nonni

Sarebbe maturata per motivi sentimentali la lite degenerata in un accoltellamento nel cortile esterno dell’I.C. “G.B. Nicolosi” di Paternò. La lite è iniziata all’orario di uscita dall’Istituto degli studenti e poi uno dei minori ha estratto un coltello, colpendo il rivale alla gamba destra procurandogli una ferita lacero contusa. Il minore ferito è stato trasportato presso l’ospedale SS Salvatore di Paternò, dove è stato giudicato guaribile con 20 giorni di prognosi mentre l’aggressore, datosi inizialmente alla fuga, è stato rintracciato dai carabinieri a casa dei nonni materni. Nelle vicinanze è stato ritrovato anche il coltello utilizzato per l’aggressione, sottoposto a sequestro. Il minore è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Catania per il reato di lesioni aggravate.