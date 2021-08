Minorenne fuggito da una comunità aggredisce i poliziotti e finisce in carcere

Durante un passaggio in viale Bummacaro, gli agenti delle volanti hanno notato un ragazzo appiedato, già noto alle forze dell'ordine, decidendo di sottoporlo a controllo. L'uomo è andato su tutte le furie, aggredendo con veemenza gli agenti. Con non poche difficoltà è stato bloccato ed identificato, e dagli accertamenti è emerso che il giovane, minorenne, era sottoposto alla misura del collocamento in una comunità per minori sita nel comune di Ramacca. Si era arbitrariamente allontanato o scorso 27 luglio, e che il 30 luglio la sezione penale per i Minorenni della Corte d'Appello di Catania aveva emesso nei suoi confronti un'ordinanza che disponeva la misura della custodia cautelare presso un istituto penale per Minorenni. Questo a causa delle numerose violazioni commesse dal minore e degli ulteriori reati di cui si è reso autore nel corso dei suoi molti allontanamenti dalle comunità presso cui si trovava collocato. Il pm di turno ha disposto l'accompagnamento presso il carcere minorile di Bicocca, ed è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Gli agenti intervenuti, a causa della colluttazione con il minore, hanno riportato delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni.