Minorenne senza patente alla guida di uno scooter, scatta la maxi multa

Gli agenti della polizia del commissariato di Adrano hanno fermato, nel corso di un servizio di controllo un motociclo condotto da un minorenne. Il giovane era privo di patente di guida e il motoveicolo da lui condotto era privo sia della copertura assicurativa obbligatoria, sia della revisione prescritta.

Le sanzioni previste in questi casi ammontano a 6.709 euro e sono state comminate al genitore del minorenne fermato. Il motociclo è stato sequestrato e affidato in custodia giudiziale allo stesso proprietario che dovrà tenerlo a disposizione dell’autorità amministrativa per tutta la durata del provvedimento.