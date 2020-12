Fermato dalla polizia alla guida di uno scooter senza patente né assicurazione, denunciato

Gli agenti del commissariato di Adrano hanno denunciato un diciottenne per guida senza patente. Non era nuovo a simili imprese e già annoverava diversi precedenti di polizia. Stavolta è stato nuovamente beccato dai poliziotti alla guida di un ciclomotore senza patente di guida. Il ragazzo, all’epoca dei fatti minorenne è stato notato dagli operatori di polizia nei pressi di un quartiere di Adrano a bordo di un ciclomotore, senza casco e con una passeggera anch’essa minorenne e priva del casco.

Dopo avere accertato che il trasgressore non aveva ancora provveduto a conseguire la patente per la guida dei ciclomotori, gli operatori di polizia hanno esteso il controllo anche alla documentazione del veicolo, accertandone la mancanza di copertura assicurativa. I due minorenni viaggiavano inoltre senza far uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, contravvenendo alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nei confronti dei rispettivi genitori è stata pertanto applicata la sanzione amministrativa che prevede il pagamento di una somma pari a 533 euro. Il veicolo è stato sequestrato ai fini della successiva confisca amministrativa e affidato in giudiziale custodia alla depositeria convenzionata.