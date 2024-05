Spacciatore minorenne custodiva in casa marijuana, hashish e una pistola

I falchi della sezione criminalità diffusa della questura di Catania hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’abitazione di un minorenne residente a Librino, nell’ambito delle ordinarie attività antidroga. Nell'appartamento sono stati hanno rinvenuti marijuana e hashish per 240 grammi complessivi, in parte già suddivisi in dosi. Era presente anche del materiale per il confezionamento e la pesatura degli involucri da vendere ai clienti del giovane spacciatore.

Durante le ricerche, gli agenti della polizia di Stato hanno trovato e sequestrato al minorenne pure una pistola clandestina, illegalmente detenuta, insieme a 34 cartucce calibro 12 e 2 cartucce calibro 16. Dopo gli adempimenti di rito, il giovane è stato arrestato con l'accusa di spaccio di stupefacenti e trasferito all’istituto penale minorile di via Franchetti, a disposizione dell’autorità giudiziaria.