Dieci minori di area penale impegnati nelle squadre del settore giovanile Catania F.C.

Il Catania F. C. si impegna a svolgere attività inclusiva in favore di dieci minorenni o giovani-adulti entrati nell'area penale impiegandoli nelle proprie squadre Under 15, Under 17 e giovanile femminile. E' quanto prevede un protocollo d'intesa siglato in Prefettura tra la società calcistica, il Tribunale, la Procura per i minorenni e l'Ufficio di servizio sociale per i minorenni. I sottoscrittori, si legge nel documento, condividono il valore di azioni finalizzate a sostenere i percorsi educativi dei minorenni/giovani adulti, entrati nell'area penale, al fine di promuovere la cultura dello sport. Il protocollo si pone l'obiettivo di offrire, in favore dei soggetti in carico ai Servizi minorili della Giustizia, percorsi sportivi e culturali, nel rispetto della normativa vigente.

E in questo quadro la società Catania F.C. srl ha manifestato la propria disponibilità a realizzare un programma di inclusione nell'ambito delle squadre del proprio settore giovanile di minori/giovani-adulti, i cui profili saranno individuati e selezionati dall'Ufficio di Servizio sociale per i Minorenni. Sono destinatari delle attività i minorenni e i giovani-adulti inseriti nel circuito penale minorile (denunciati a piede libero, messi alla prova, sottoposti alle misure alternative alla detenzione). L'iniziativa, si spiega nel protocollo, prende spunto dalla valutazione che insieme alla formazione scolastica e all'impegno sociale, le discipline sportive rappresentano un segmento significativo dei programmi socio-educativi che sono alla base dei Progetti educativi individualizzati grazie ai quali è possibile avviare percorsi di messa alla prova o progetti per le misure penali di comunità, che si adattino sempre di più alla storia unica e alle particolari esigenze evolutive di ciascun ragazzo, al fine di favorirne la migliore inclusione sociale.