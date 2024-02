Mirabella Imbaccari, chiusa la provinciale 37/I per lavori stradali

Sino al prossimo 4 aprile sarà chiusa al transito veicolare, ad esclusione dei residenti che potranno procedere con il limite di velocità di 20 km/h, il tratto di strada provinciale 37/I compreso tra l’intersezione con la via Caduti di Bruxelles, in contrada Mulinello, e l’incrocio con la strada provinciale 65 (Libero Consorzio Comunale di Enna) all’esterno dell’abitato di Mirabella Imbaccari. L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania, per i lavori in corso sulla strada provinciale 37/I, ai confini tra Calatino e l’Ennese. Il percorso alternativo per il tratto chiuso al transito, lungo meno di un chilometro, è il seguente: per chi proviene da Mirabella Imbaccari e vuole andare verso Piazza Armerina, all’altezza del cantiere stradale in contrada Mulinello deve prendere la strada provinciale 65 (di competenza del Libero Consorzio Comunale di Enna) e percorrerla per circa 800 metri, svoltando poi sulla destra per 500 metri, fino a riprendere la strada provinciale 37/I. All’inverso per chi procede in senso contrario.