Mirabella Imbaccari, eseguito un mandato di arresto europeo

I carabinieri di Caltagirone hanno arrestato a Mirabella Imbaccari il 63enne Nicolò Brighina, di origini calatine, ma residente in Germania. E' stato eseguito un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca. L’uomo è ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate, così come decretato dai giudici di Stoccarda in merito ad un reato avvenuto il 20 giugno 2015 nella cittadina tedesca di Sindelfingen. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato associato al carcere di Caltagirone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.