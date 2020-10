Mirabella Imbaccari, ritrovato il 60enne scomparso

Nella giornata di giovedì scorso il sindaco di Mirabella Imbaccari, avvertito da alcuni suoi concittadini che si erano rivolti al locale comando di Polizia Municipale, ha informato i Carabinieri della scomparsa di un 60enne che da giorni non era stato più visto per le vie del paese e temendo una disgrazia occorsagli. L’uomo, che vive da solo in un appartamento in precarie condizioni economiche ed anche senza parenti, è per questo motivo seguito da tempo dall’Assessorato ai Servizi Sociali del comune calatino. I Carabinieri hanno immediatamente attivato le ricerche per le strade cittadine e, soprattutto, per quei percorsi in campagna ove era stato più volte visto l’uomo. La diramazione in ambito nazionale della nota di ricerca, con l’attivazione del piano speditivo per la ricerca di persone scomparse, però, si è rivelata l’arma vincente per il rintraccio del mirabellese che è stato finalmente trovato fortunatamente in buone condizioni nei pressi della stazione di Seregno in provincia di Monza e Brianza. Memore della vita trascorsa in assoluta solitudine ed un po' sorpreso per le attenzioni rivoltegli, si è scusato di non aver comunicato a nessuno la propria intenzione di allontanarsi.

