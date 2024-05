Nasce a Misterbianco una nuova scuola dell'infanzia

Il Comune di Misterbianco avvia la costruzione di una nuova scuola dell'infanzia in città, all'interno del polo scolastico "Leonardo Da Vinci". Domani, mercoledì 22 maggio alle ore 11.30 al cantiere di via G. Barone, alla presenza del sindaco Marco Corsaro e della dirigente scolastica Caterina Lo Faro, si terrà un punto stampa e la cerimonia di posa della prima pietra. La nuova scuola di via Barone, opera dal valore di 1,7 milioni, rientra tra i finanziamenti Pnrr ottenuti dall'Amministrazione Corsaro per dotare la città di Misterbianco di nuove infrastrutture scolastiche.

In programma un investimento totale da 7,3 milioni di euro. Accanto alla scuola "Da Vinci" verranno infatti realizzati un'altra scuola dell'infanzia (dal valore di 2,6 milioni) e un nuovo asilo nido (1,8 milioni) nel quartiere Montepalma, nonché un asilo nido in contrada Milicia (1,2 milioni di euro).