Misterbianco, affidamento lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò

Scade il prossimo 9 aprile la procedura negoziata bandita dal comune di Misterbianco per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza e restauro della Chiesa di San Nicolò. Gli operatori economici disponibili possono presentare istanza attraverso il sito istituzionale dell'ente.

L'importo dei lavori, finanziati dalla Regione siciliana attraverso fondi ottenuti dall'Amministrazione comunale, ammonta a 285.586,11 euro, utili alla messa in sicurezza e al restauro dell'edificio religioso danneggiato dalle scosse sismiche di aprile 2023.

"Oltre al massimo impegno per reperire le somme necessarie - dichiara il sindaco Marco Corsaro - ci inorgoglisce particolarmente la tempistica che ha visto, a poca distanza dai crolli, la messa in gara dei lavori necessari. La Città cambia passo e arrivano risultati come il recupero e, confidiamo nei tempi previsti, la riconsegna della nostra bella chiesa alla comunità", conclude Corsaro.