Misterbianco, via al bando di concorso per 14 posti al Comune

È stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l’avviso per i bandi di concorso per la copertura di 14 posti (7 istruttori di vigilanza e 7 istruttori amministrativi-contabili) al Comune di Misterbianco, nel Catanese. Procede così la campagna di concorsi e reclutamento per potenziare l’organico dell’ente guidato dal sindaco Marco Corsaro.

"Portiamo avanti l’impegno preso da questa amministrazione: far crescere il nostro personale - commenta il primo cittadino - e rendere la macchina amministrativa sempre più funzionale. Continuiamo ad assumere al Comune, dopo più di vent’anni. Questo, oltre a essere un risultato straordinario, rappresenta un nuovo segnale di come questa amministrazione, puntando sull’armonia e sul rafforzamento del personale, non intende perdere nemmeno una delle tantissime opportunità che si prospettano nei prossimi mesi, a partire dal Pnrr".

"Nello specifico, poi, grazie alle nuove assunzioni per il corpo dei vigili urbani da tempo in sofferenza, potremo essere sempre più tempestivi e capillari sul fronte della sicurezza e del rispetto delle regole in città", sottolinea il sindaco Corsaro. "Un doveroso e sentito ringraziamento a tutto il personale del 12esimo settore Risorse umane e al responsabile Angelo Siragusa, per l’impegno e la dedizione con cui portano avanti il progetto di rafforzamento dell’organico dell’ente fortemente voluto da questa amministrazione", conclude il sindaco Corsaro.