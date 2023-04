Crollo di calcinacci, dopo il terremoto chiusa una chiesa a Misterbianco

Crollo di alcuni calcinacci, pezzi di stucco in gesso di cornicioni e modanature del peso di qualche chilo, dal tetto della chiesa di San Nicolò di Misterbianco. Cominciata la conta dei danni provocati dal terremoto di magnitudo 4.4, registratosi ieri alle 14:06 nel territorio etneo.

Effettuato un sopralluogo dal sindaco della cittadina, Marco Corsaro, accompagnato dai tecnici comunali e dal dirigente della Protezione Civile regionale Salvo Cocina. L'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, ha discusso insieme ai sacerdoti del posto della questione. Si è così arrivati alla decisione, come comunicato sulla pagina social ufficiale della parrocchia, di chiudere la chiesa.

Le celebrazioni eucaristiche si svolgeranno nel salone parrocchiale dell'oratorio don Bosco in via San Nicolò 172. "Fortunatamente non c’erano persone - scrive Cocina sui social - altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia".