Misterbianco, condannato per furto aggravato: ai domiciliari

I carabinieri della tenenza di Misterbianco, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Caltanissetta, hanno arrestato il 34enne misterbianchese Giovanni Saitta. L’uomo, che dovrà espiare la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione per il reato di furto aggravato commesso in Centuripe (EN) nel gennaio del 2014, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.