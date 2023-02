Misterbianco, controlli a tappeto e sanzioni dei carabinieri

I Carabinieri di Misterbianco, con il supporto della Polizia Provinciale e Locale, hanno deferito all’autorità giudiziaria un 22enne e una 37enne per ricettazione. I due, madre e figlio, sono stati trovati in possesso di quattro automobili rubate. Nella stessa tornata di controlli è finito ai domiciliari, per furto aggravato, un pregiudicato 28enne. L'uomo, come emerso nel corso dell’attività investigativa, nell’ottobre del 2021, si sarebbe reso autore di più furti d’auto nel parcheggio di un noto centro commerciale.

Nel corso del servizio sono stati effettuati anche controlli alle attività artigianali. Un’officina meccanica nella frazione Montepalma, è risultata essere abusiva per la mancata iscrizione alla camera di Commercio. Il titolare dell’officina è stato multato per 5mila euro. L''officina è stata chiusa e le attrezzature sequestrate. Multe, infine, per oltre 4 mila euro, ad automobilisti non in regola.