Misterbianco, corso di compostaggio domestico in streaming

Con l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm per contrastare il diffondersi della pandemia, anche l'organizzazione dei Corsi di compostaggio domestico previsti a Misterbianco, ha cambiato orientamento. Su disposizione dell'Amministrazione comunale, il primo corso - originariamente previsto lo scorso 20 ottobre, e poi riprogrammato per il 10 dicembre - sarà svolto in streaming attraverso la piattaforma Go ToMeeting. Gli utenti aventi diritto sono stati contattati dagli operatori Dusty per l'attivazione del codice di accesso, per poter assistere al corso che si svolgerà da remoto dalle 15.00 alle 19.00. Il 17 dicembre si svolgerà, sempre in modalità streaming, il secondo corso di compostaggio domestico. Anche in questo caso la partecipazione al webinar è indispensabile per richiedere la compostiera, ossia lo strumento necessario per avviare la trasformazione dei rifiuti organici casalinghi in fertile compost per il giardino. Tutti gli utenti che si erano iscritti nei mesi scorsi, hanno confermato la propria partecipazione, seppur in remoto, vista l'importanza del tema del corso. Con l'hastag #dustynonsiferma, l'impresa di igiene ambientale vuol testimoniare la sua capacità di adeguarsi alle esigenze, mantenendo fede agli impegni assunti con gli utenti, con i quali ha sottoscritto il virtuoso "patto" della raccolta differenziata e del decoro ambientale.