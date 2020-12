Misterbianco, Dusty: stop ritiro organico il 24 e 26 dicembre per indisponibilità dell'impianto

In seguito all'indisponibilità dell'impianto di conferimento dell'umido, la società Dusty - di concerto con l'Amministrazione comunale - comunica che nelle date 24 e 26 dicembre, la raccolta differenziata della frazione organica non verrà effettuata. Si invitano pertanto i cittadini a non esporre all'esterno della propria abitazione e/o condominio le attrezzature e i sacchetti nelle date di giovedì 24 e sabato 26 dicembre, poiché non saranno ritirati dagli operatori ecologici Dusty. "Al fine di garantire la pulizia e il decoro delle pubbliche vie, si comunica altresì che il servizio di raccolta differenziata riprenderà regolarmente lunedì 28 dicembre, con la frazione prevista come da calendario settimanale", si legge nella nota dell'azienda.