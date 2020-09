Il comune di Misterbianco aderisce alla campagna di prevenzione dei tumori

Il Comune di Misterbianco ha aderito alla “Campagna Nastro Rosa 2020” che vede impegnata la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori a tutela della salute della donna. L’iniziativa ideata nel 1989 negli Stati Uniti e stata poi promossa in tutto il mondo ed in Italia attraverso il sostegno dell’Anci che ha stipulato una apposita convenzione con la Lilt. La Commissione Straordinaria del Comune di Misterbianco ha aderito all’iniziativa e dal prossimo mese di ottobre un monumento del territorio verrà illuminato di rosa allo scopo di sensibilizzare i cittadini sul problema dei tumori. Prossimamente la Commissione Straordinaria renderà noto il monumento prescelto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.