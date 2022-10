MIsterbianco, raccolta rifiuti: "Controlli e sanzioni per i sacchi non in regola"

Nell’ambito del Piano Rifiuti promosso dell’Amministrazione comunale di Misterbianco, sono state eseguite a cura della Polizia Locale, col supporto della ditta incaricata del ritiro dei rifiuti e di personale della Protezione civile, delle verifiche a campione sul corretto svolgimento della raccolta differenziata da parte di utenze domestiche e non domestiche. Lo rendono noto il sindaco Marco Corsaro e l'assessore all'Ecologia Salvo Foti. In alcuni casi, come previsto dalle normative, sono scattate le dovute sanzioni per l’errato conferimento dei rifiuti, in particolare della componente residuale secco. Sono stati contestati una decina di verbali per violazione dell'Ordinanza sindacale n. 22 del 22/7/2022 agli utenti che hanno mischiato tra loro diverse tipologie merceologiche, ovvero che non si sono limitati ad esporre davanti alla propria abitazione o alla ditta il secco residuale. Sono state applicate le sanzioni previste, pari a 100 euro per le utenze non domestiche e 50 euro per quelle domestiche. Tali iniziative si inseriscono fra le azioni dell’amministrazione di Misterbianco tese a spingere la comunità a elevare il più possibile i livelli di raccolta differenziata, riducendo così il quantitativo di rifiuti da portare in discarica.

"Con la voce residuale secco nel calendario della raccolta dei rifiuti - sottolinea l’assessore all’Ecologia Salvo Foti - non si intende un “misto spazzatura” con tutto ciò che non ci va di differenziare. In realtà, il residuale secco dovrebbe corrispondere a quella ridotta frazione di rifiuti che non è differenziabile o recuperabile. Possiamo ancora ridurre di molto la quantità di rifiuti indifferenziati prodotta mensilmente a Misterbianco. Abbassando la quantità di residuale secco, avremo meno costi di conferimento e potremo evitare nuovi rincari della Tari", conclude Foti.

"Ogni cittadino misterbianchese deve fare la sua parte - aggiunge il sindaco Marco Corsaro - con pazienza e attenzione: differenziamo tutti di più per pagare tutti di meno". I controlli, come previsto dalle normative, proseguiranno nelle prossime settimane. L’Amministrazione pertanto invita la cittadinanza a rispettare il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti e a conferire, nelle due volte al mese previste, esclusivamente la frazione secco residuale.