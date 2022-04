Misterbianco, riaprono i centri diurni per gli anziani su tutto il territorio comunale

Con l’arrivo del prossimo mese di maggio riapriranno su tutto il territorio comunale i quattro centri per gli anziani funzionanti nel centro storico, a Lineri, nel quartiere di Belsito ed a Monte Palma. L’assessorato ai Servizi sociali sta provvedendo in questi giorni a riorganizzare le strutture per provvedere alla loro pulizia ed alle attività interne di animazione sociale.

“Nei prossimi giorni – ha detto l’assessore ai Servizi sociali, Marina Virgillito – provvederemo all’assegnazione delle gare per predisporre i vari servizi all’interno riorganizzando i centri che sono stati negli anni punti di riferimento per centinaia di nostri concittadini.” Nel contempo l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marco Corsaro sta predisponendo una riorganizzazione dei centri che avranno un orario di apertura e chiusura delle strutture, compito questo che prima era lasciato alle singole sedi.

I centri sociali per gli anziani, il primo risalente agli anni Ottanta, sono stati in questi decenni un punto di aggregazione per migliaia di cittadini e momento di socializzazione tra la popolazione con l’organizzazione di attività interne che hanno reso appetibile un servizio pubblico.