Misterbianco, ritorna la Consulta giovanile: a fine mese si vota per eleggere i nuovi referenti

Dopo il varo del nuovo regolamento e il bando di istituzione pubblicato negli scorsi mesi, la nuova Consulta giovanile della Città di Misterbianco è pronta a insediarsi. Per il prossimo lunedì 30 ottobre è stata indetta dall’amministrazione comunale la prima assemblea dell’organismo, ricostituito dopo anni di assenza, durante cui si terrà l’elezione dell’Ufficio di Presidenza della Consulta, composto da un presidente, un vicepresidente, un segretario e quattro membri. Nella Consulta siedono tutte le associazioni misterbianchesi che hanno presentato l’apposita richiesta. L’amministrazione ha inoltre assegnato una sede operativa alla Consulta: la Casa della Musica "Lucio Dalla", al fine di fare dell’immobile uno strumento di promozione socio-culturale. "Riattivare la Consulta - afferma il sindaco Marco Corsaro - è per noi motivo d’orgoglio, perché finalmente mettiamo a disposizione dei giovani di Misterbianco uno strumento istituzionale utile e serio per partecipare alla vita pubblica della nostra città. Ci siamo fatti interpreti di una esigenza diffusa nella fascia giovanile e cioè trovare ascolto e coinvolgimento nelle politiche giovanili, ma non solo, che vengono attuate a Misterbianco. Con il contributo della Consulta, potremo sempre più sintonizzarci con i giovani e la città, rispondendo all’impegno di avvicinare il Comune ai cittadini". "Una grande risultato per i giovani di Misterbianco, favorito anche dal proficuo lavoro del Consiglio sullo Statuto e sul regolamento della Consulta. Finalmente torna operativo l’organismo per renderà le politiche comunali del settore sempre più incisive ed efficaci", commenta il presidente del consiglio Lorenzo Ceglie. "Tracceremo un nuovo percorso che porterà i nostri giovani al centro della vita della nostra comunità, un vero e proprio esempio di politica attiva", aggiunge infine l’assessore alle Politiche giovanili Dario Moscato. L’assemblea della Consulta è convocata per lunedì 30 ottobre alle ore 18.30, alla Casa della Musica "Lucio Dalla" in piazza dell’Autonomia siciliana.