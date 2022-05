Misterbianco: approvate le nuove tariffe per gli impianti sportivi comunali

La giunta comunale guidata dal sindaco, Marco Corsaro ha approvato con la delibera n. 91 le nuove tariffe per l’anno 2022 per usufruire degli impianti sportivi comunali. Un provvedimento atteso dopo che il Governo nazionale aveva decretato la fine dello stato di emergenza lo scorso 31 marzo e la ripresa delle attività.

Con il provvedimento, reso immediatamente esecutivo, l’Amministrazione comunale ha rivisto le tariffe abbassando il prezzo per la pista di atletica e prevedendo altresì una riduzione del 10% per coloro i quali richiedono l’utilizzo trimestrale. Inoltre la pista sarà gratuita per gli appartenenti alle forze dell’ordine e forze armate, per i minori e per gli over 70, mentre le tariffe saranno ridotte della metà per gli over 65 e per coloro che svolgono attività sportiva giovanile al di sotto dei 18 anni. Prevista anche la gratuità per le istituzioni scolastiche e religiose e per le associazioni di volontariato ed i disabili ed una differenziazione del canone ridotto per i cittadini residenti.

“Un intervento atteso da cittadini ed associazioni – ha detto il sindaco Corsaro – che privilegia i cittadini residenti e nel contempo segna la ripresa dell’attività sportiva e la riapertura di tutte le strutture ivi comprese le palestre, l’anfiteatro all’aperto, i due campi di calcio, il campo di calcetto alla Milicia ed il Palatenda.” Nel contempo l’amministrazione comunale sta provvedendo prossimamente ai lavori di rifacimento della pista di atletica e si stanno completando i lavori degli spogliatoi del Palatenda.