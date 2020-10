Misure anti-covid, guardia di finanza: controllate 202 attività e 295 persone

I finanzieri del comando provinciale di Catania continuano l’opera di sensibilizzazione e controllo per il corretto adempimento delle norme a anti-Covid emanate dal Governo. Nel corso della scorsa settimana, hanno accertato l’inosservanza degli obblighi da parte di 15 cittadini e di 3 imprenditori. In particolare, i 111 finanzieri impegnati sul territorio negli specifici servizi, sia predisposti d’iniziativa sia in sinergia con le altre Forze dell’Ordine, hanno verificato che cittadini e commercianti indossassero correttamente i dispositivi di protezione individuale e mantenessero le distanze sociali, disperdendo gli assembramenti formatisi nelle zone di maggior afflusso. In 18 occasioni i militari hanno constatato una palese violazione delle norme in vigore ed hanno quindi proceduto a contestare la relativa sanzione amministrativa. Da sottolineare l’attività condotta dalle fiamme gialle anche in mare, dove le motovedette del Corpo hanno effettuato numerose crociere volte a verificare che pescatori e vacanzieri rispettassero le regole anti-Covid.

