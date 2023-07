Mobilità sostenibile, Catania avrà il suo "Biciplan": progetto in corso di redazione

La Città Metropolitana dopo aver espletato procedura di gara aperta, con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha stipulato un contratto per l'affidamento del servizio per la redazione del piano di mobilità ciclistica, Biciplan. A realizzare il piano che prevede la progettazione di 40 chilometri di ciclabili, secondo un crono programma che prevede anche "una costante attività di partecipazione da parte di tutti i portatori di interesse che andranno coinvolti nei processi decisionali sin dalle prime fasi di predisposizione del piano e, poi, informati dei risultati conseguiti" sarà la ditta Tandem srl.

I macro obiettivi del piano, che dovrebbe essere pronto entro il 17 gennaio del 2024, sono quelli di promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia per le esigenze quotidiane sia per le attività turistiche e ricreative, al fine di migliorare l'efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana, tutelare il patrimonio naturale e ambientale, ridurre gli effetti negativi della mobilità in relazione alla salute e al consumo di suolo, valorizzare il territorio e i beni culturali, accrescere e sviluppare l'attività turistica in coerenza con il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, con il piano straordinario della mobilità turistica e secondo quanto previsto dalla legge in materia di ferrovie turistiche. Il progetto prevederà la costruzione di un sistema di infrastrutture ciclabili integrato tra i Comuni dell’area metropolitana, al fine di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, e quindi non solo un utilizzo legato allo svago e al tempo libero, ma anche una valida alternativa ai percorsi casa-scuola e casa-lavoro.