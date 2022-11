Mobilità sostenibile e festività natalizie: piano straordinario con Amts e Fce

Dare l'input per una mobilità sostenibile ancora più accentuata e snellire il traffico veicolare in occasione delle festività natalizie. Catania prova a raccogliere la sfida promuovendo un piano straordinario coordinato dal Comune con Amts e Fce, presentato stamattina a Palazzo degli Elefanti. Il programma prevede un sistema integrato di opportunità per l'uso vantaggioso di mezzi di trasporto pubblico per cittadini, commercianti e turisti valido dal prossimo 6 dicembre al 6 gennaio del 2023. Presenti in sala giunta il commissario straordinario del Comune etneo, Federico Portoghese, l'amministratore unico di Amts, Giacomo Bellavia e il direttore generale di Fce, Salvatore Fiore. Dall'attivazione di iniziative nuove di zecca come la "Christmas Card" alla sospensione strategica per mezza giornata del tagliando per la sosta dei mezzi in zone commerciali, passando per prezzi ridotti, iniziative pensate non solo per la mobilità ma anche con finalità anche culturali. L'Amts contribuirà inoltre ad abbellire le vie del centro, con le luminarie allestite lungo la Via Umberto, da Piazza Iolanda fino all’angolo con la Via Etnea, dal 25 novembre al 9 gennaio 2023.

Le iniziative in campo per la mobilità a Catania dal 6 dicembre di quest'anno al 6 gennaio 2023

- Attivazione della Christmas Card al costo € 10,00: permetterà di viaggiare con la Metro Fce e i bus di Amts e parcheggiare gratuitamente presso i parcheggi “Due Obelischi”, “Nesima” e “Santa Sofia”. Le cards sono in vendita nei rivenditori abituali e presso la stazione Borgo di Fce.

- Sospensione tagliando mezza giornata strisce blu nelle vie commerciali. Nel corso del periodo natalizio per aumentare la rotazione degli stalli blu e quindi favorire i traffici commerciali, è sospeso il pagamento del tagliando di mezza giornata sugli stalli esistenti nelle zone a maggiore vocazione commerciale (Corso Italia, Viale Ionio, Via G. D’Annunzio, Via O. Scammacca e centro storico).

- Bus storico di Amts Catania “La corriEra Fermate Cartura”, allestito in collaborazione con l’Associazione culturale Cartura di Alfredo Guglielmino, che visiterà le principali piazze nel periodo natalizio dall’8 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 nonché il centro storico catanese.

- Biglietto bus ordinario di € 1,00 a tiratura limitata per gli amanti del collezionismo realizzato dall’artista catanese Alfredo Guglielmino con decorrenza 6 dicembre 2022 e scadenza 6 gennaio 2023.

- Bus dello shopping “on demand”. Per fare shopping e muoversi in piena libertà senza usare l’auto. Sarà possibile prenotare il bus comodamente da App e farsi trasportare. In partenza dal parcheggio “Del Pino” il mezzo sarà un modo smart e comodo per raggiungere le vie dello shopping natalizio del centro di Catania, spostandosi velocemente nelle corsie preferenziali riservate ai bus Amts.

- Apertura serale parcheggi “Del Pino” e “Maddem”. Al fine di permettere una migliore viabilità e una maggiore sicurezza, saranno attivi anche nelle ore serali i parcheggi “Del Pino” e di Via Maddem.

Presentata questa mattina anche la nuova app per il parcheggio Amts smart parking. Scaricandola darà la possibilità di usufruire di determinati servizi, quali start e stop parking (si paga solo il tempo della sosta); avviso scadenza ticket (prolunga la sosta e non rischiare multe); stop caccia al tesoro (il parchimetro è sempre con te). Inoltre con la nuova app sarà possibile gestire le esigenze della clientela “business”, per favorire commercianti e imprese.

Le parole dei protagonisti

"Oggi presentiamo i nuovi servizi legati alla mobilità sostenibile durante le festività natalizie che portano una ventata di ottimismo in città - ha detto Portoghese -. Con Amts e Fce Metro abbiamo avviato, infatti, anche quest’anno un piano di mobilità che incentiva ulteriormente l’uso dei mezzi pubblici”.

"Come ogni anno assieme al Comune e a Fce Metro presentiamo le iniziative congiunte legate al Natale, che pongono l’accento sull’importanza della mobilità sostenibile, incentivando a lasciare a casa il mezzo privato e a vivere pienamente e in tranquillità il nostro capoluogo - dice Bellavia -. Abbiamo confermato, inoltre, l’abbonamento integrato, che consente contemporaneamente l’uso di autobus, metropolitana e parcheggi scambiatori e abbiamo colto l’occasione per presentare la nuova versione Amts dello smart parking, con ulteriori vantaggi per la sosta dei cittadini e con un occhio attento alle imprese e ai commercianti”.

"In piena sintonia con Amts e Comune abbiamo sviluppato nuove iniziative per migliorare ancora di più la mobilità - conclude Fiore -. Oggi la formula giusta, anche su questo fronte, è quella di fare sistema, con offerte che siano ancora più competitive rispetto all’uso del mezzo privato. Dall’8 dicembre, inoltre, abbiamo in programma di posticipare la chiusura della Metropolitana alle 22,30, con un’ultima corsa di rientro, e poi nei fine settimana di dare la possibilità di usare fino alle 2 di notte il Metro Shuttle, che coprirà su gomma lo stesso percorso effettuato dalla metro”.