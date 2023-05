Mobilitazione unitaria dei settori pubblici per "una nuova stagione del lavoro e dei diritti"

Si svolgerà il 18 maggio 2023 dalle ore 11.00 alle ore 14.00 presso la sede della Città Metropolitana di Catania, via Novaluce, l’attivo unitario di FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA dal titolo "Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti". L'obiettivo è promuovere una campagna straordinaria di assemblee nei luoghi di lavoro dei servizi pubblici per avviare una mobilitazione generale che coinvolga i lavoratori e i cittadini, fruitori dei servizi pubblici, in funzione della mobilitazione unitaria fissata in tutto il territorio nazionale.

Per il Sud Italia, la mobilitazione è stata programmata a Napoli per il 20 maggio 2023: con questa mobilitazione intende sostenere le richieste unitarie avanzate da CGIL, CISL e UIL nei confronti del Governo e del Sistema delle imprese al fine di ottenere un cambiamento delle politiche industriali, economiche, sociali e occupazionali. Per questo motivo i sindacati invitano tutti i dipendenti del Territorio appartenenti al Comparto Funzioni Locali, Funzioni Centrali e Sanità a partecipare all’assemblea unitaria del 18 maggio.